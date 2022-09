Robot líquido llamado Venom causa asombro por sus movimientos

Un grupo de científicos de la Universidad de Soochow (China), en colaboración con colegas del Instituto Max Planck, crearon un impresionante robot líquido con características que a muchos les hará recordar al diminuto robot creado por Hiro Hamada en la película Grandes Héroes (Big Hero 6 en inglés). De hecho, la nueva creación parece sin duda sacado de la ciencia ficción y su funcionamiento se parece mucho al del filme.

Este robot líquido se crea a partir de pequeñas gotas de materia magnética. Su tamaño completo sin descomponerse no supera el centímetro. En concreto, está creado con nanopartículas de óxido de hierro magnético. Luego se suspendieron en aceite, lo que finalmente convierte ese ferrofluido en un compuesto blando.

La composición anteriormente descrita permite que este pequeño dispositivo cambie su estructura para ir a un punto específico indicado. Puede sortear casi cualquier obstáculo que se le presente. O al menos esa es la intención del equipo de investigación que lo hizo.

Para controlar este movimiento, el equipo de investigación utilizó la composición del propio robot líquido. Los imanes esféricos mantienen el poder de este pequeño invento. Los dispositivos también le permiten moverse y cambiar de forma cuando la situación lo requiere.

El estudio de la creación de estos peculiares robots se publicó recientemente en la prestigiosa revista Science Advances y los autores esperan que esta singular invención pueda ser aplicado en el futuro en el área de la biomedicina, para poder alcanzar regiones confinadas del cuerpo humano.

Como se ve en un video publicado por Science, este pequeño robot líquido se divide como si fuera un enjambre y posteriormente se fusiona. Por ejemplo, sus habilidades se prueban en un laberinto, se analizan todos los caminos posibles y luego se conectan.

