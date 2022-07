Robert Lewandowski fue presentado como nuevo jugador en el FC Barcelona

El delantero Robert Lewandowski fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona. El polaco, ganador del premio The Best de la FIFA al mejor futbolista del mundo en 2020 y 2021, firmó un contrato por tres temporadas hasta junio del 2025.

El jugador de 34 años llega, tras una arrolladora etapa como futbolista en el Bayern Múnich, con el que ganó ocho títulos de Liga, tres Copas de Alemania, una Champions League y un Mundial de Clubes. Lewandowski, durante ocho años, marcó 344 goles en 375 partidos con el club bávaro.

Según medios de prensa españoles, el atacante polaco cobrará USD 9 millones por temporada, 3 millones menos de lo que ganaba en el Bayern Múinich. Lewandowski había enfatizado que su sueño era jugar en el FC Barcelona y por ese motivo aceptó un contrato menor.

El fichaje de Lewandowski es una de las apuestas del club blaugrana para pelear por títulos, tras una floja temporada 2021-2022 impulsada por la salida del astro Lionel Messi, en la que el equipo culé no ganó ningún título relevante.

