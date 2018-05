Richard Salazar: "Es un momento histórico y debemos ser optimistas"

Es el único experto académico de Asia en Ecuador. Antropólogo y máster en Políticas Públicas y Dirección Estratégica para el Desarrollo por la Universidad de Bolonia, Italia, Richard Salazar habló con este diario sobre la desnuclearización de las dos Coreas.

¿Cuál es su lectura sobre el “abrazo” entre Corea del Norte y Corea del Sur?

Es un paso enorme; no es la primera vez que existe una cumbre intercoreana. Esta es la tercera, pero sí es la primera en la que se habla de desnuclearización y de llegar a la paz en toda la península. Esta ha sido la cumbre más exitosa que han tenido ambas Coreas en estos 65 años en los que ha vivido en guerra.

En 1953, Corea del Norte firmó un armisticio con las Naciones Unidas. Se negó a tener acuerdo con Corea del Sur o con Estados Unidos. También es la primera vez que habrá una cumbre entre Corea del Norte y EE.UU. Es un momento histórico y debemos ser optimistas. Corea del Norte tampoco da el 100% de confianza, sin embargo, por las declaraciones de los herederos de Kim Il Sung, se vislumbra que entrarían en una óptica distinta.



¿Este descongelamiento en las relaciones de ambos países se debe a que están presionados por los cambios de la historia?

Corea del Sur siempre ha estado en el plan de arreglar la situación en los últimos 30 años. Mi hipótesis es que esto viene por la economía de Corea Norte.

Recordemos que después de la caída del Muro de Berlín, la Unión Soviética desapareció y Rusia no le dio importancia a Corea del Norte. Su único aliado fue y es China. Pero ese país también cambió para entrar en una economía capitalista, pese a su gobierno, que es muy particular. Eso hizo que Corea del Norte se quedara totalmente aislada.



¿Cómo está la economía en Corea del Norte?

Es una nación de campesinos y tiene 3 grandes ítems: producción agrícola, educación orientada a ingenierías y ciencias duras, y tecnología militar. Existe un ejército importante y tienen misiles y bomba atómica. Sin embargo, algunos analistas dicen que su poder no es muy grande y que si hay una guerra perdería.

Corea del Norte se empobreció; un porcentaje grande de su población sufre de malnutrición. Eso ha hecho que un ciudadano promedio de Corea del Sur sea mucho más alto que uno de Corea del Norte, por ejemplo. No tienen agua caliente ni calefacción. Los únicos con una vida cómoda son los partidos, los militares y profesores.



¿Hay la posibilidad de una reunificación de las dos Coreas?

No está descartado, pero no será una reunificación a mediano plazo. Corea del Norte tiene una identidad muy propia y en su gente está inoculado el ideal de un país autónomo, con grandes diferencias con Corea del Sur, que es su enemigo ideológico porque es aliado de EE.UU., que es el enemigo natural.

Corea del Norte se cree un pueblo especial proveniente de la ideología Kim Il Sung. El año cero es el del nacimiento de su presidente eterno, como lo llaman. Quieren entrar en una dinámica de intercambio económico con Corea del Sur.



¿Cuál es la importancia de ese hecho para Latinoamérica y Ecuador?

Es una buena noticia para Ecuador. Estamos en la cuenca Asia Pacífico y esto ayudará a dinamizar la economía de la región. Nuestro país desarrolla un acuerdo comercial y técnico con Corea del Sur. Ya se hicieron cinco rondas y tendremos mayor apoyo para concretar esa relación. Ecuador debe trabajar con los países vecinos de esa cuenca para tener una estrategia de comercio con ellos. Hay muchas oportunidades que pueden abrirse. (I)