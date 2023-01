Revista Rolling Stones reveló el ranking de los 200 mejores cantantes de la historia

La prestigiosa revista Rolling Stones publicó su lista de 200 mejores cantantes de la historia, un ranking que no se actualizaba desde 2008, y que dejó consternados a millones de aficionados por la ausencia de figuras que, claramente, tienen grandes dotes vocales.

Según el portal Semana, “La reconocida revista musical tuvo en cuenta todos los géneros musicales y las diferentes épocas de la historia, con el propósito de definir la lista. No obstante, y como ya es costumbre, grandes nombres quedaron afuera; por ejemplo, Céline Dion, reconocida por la canción ‘My heart will go on’ no quedó en el top”.

El artículo detalla que la lista fue hecha en colaboración con los expertos de la revista, quienes tuvieron en cuenta la música pop, la originalidad, el catálogo y la influencia de los cantantes.

Un gran grupo de usuarios de redes sociales y aficionados celebró el hecho de que Bad Buny no se encuentre en la lista de mejores cantantes de la historia, a pesar de la popularidad e influencia del artista puertorriqueño.

Aquí, la lista de los mejores 100 cantantes, según Rolling Stones:

Aretha Franklin. Whitney Houston. Sam Cooke. Billie Holiday. Mariah Carey. Ray Charles. Stevie Wonder. Beyoncé. Otis Redding. Al Green. Little Richard. John Lennon. Patsy Cline. Freddie Mercury. Bob Dylan. Prince. Elvis Presley.