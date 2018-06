Reunir a los padres y niños separados será difícil

Los inmigrantes que fueron separados de sus hijos tienen la mirada vacía porque no pueden creer que el Gobierno estadounidense les quitara a sus niños, según abogados que dudan de que las familias se reúnan en un corto plazo por el caos que modela la vida en la frontera con México.

“Cuando hablo con los padres siento que miran a través de mí, porque no consiguen entender, no pueden aceptar, no pueden creer que no sepan dónde están sus hijos y que el Gobierno estadounidense se los haya quitado”, explicó Jodi Goodwin, abogada de migración en Texas.

“Es increíblemente desgarrador y es un horrendo desprecio al proceso”, añadió la abogada del Migrant Center for Human Rights, que trabaja como voluntaria en la frontera desde 1995.

Pero las críticas a la inmoralidad que implica detener a niños, incluso a bebés solos, en jaulas, sin nadie que los reconforte alcanzaron tal nivel que el miércoles el mandatario republicano firmó un decreto que revierte esta medida y ordena poner fin a la separación familiar.

No obstante, la crisis humanitaria está lejos de terminar.

“El solo hecho de que sea tan difícil rastrear dónde están los padres y dónde están los niños” impide que el problema se resuelva de la noche a la mañana, analizó Goodwin, quien lleva los casos de seis solicitantes de asilo que perdieron hace semanas el rastro de sus hijos.

“Reunificar la unidad familiar será una tarea difícil”, añadió, explicando que la institución que tiene la custodia de los niños retenidos en refugios no está sincronizada con las autoridades migratorias como para que haya una información fluida.

“El sistema es desorganizado, caótico”, describió. “Todos, desde la patrulla fronteriza hasta los tribunales federales, pasando por los defensores públicos, los jueces, los fiscales, migración, el centro de reasentamiento de refugiados, todos están precipitándose para intentar apagar un fuego tras otro y que las cosas sigan más o menos operando”.

Los abogados agradecen la atención mediática, pero alertan de esta situación hace años. La separación familiar en la frontera se remonta a 10 años atrás, pero solo en el último mes y medio alcanzó este nivel.

Por eso miran sin entusiasmo el decreto de Trump, que, según ellos, solo apaga otro fuego porque no elimina la detención arbitraria ni la detención de niños.

“Separar a los niños de sus padres es horrendo e indignante, pero detenerlos con ellos sigue siendo horrendo e indignante, aunque estén detenidos junto a sus padres”, expresó Andrea Guttin, directora legal de la ONG de defensa de los inmigrantes Houston Immigration Legal Services Collaborative.

Uno de los principales problemas en la frontera es la violación de las leyes internacionales. (I)