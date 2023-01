Razzies 2023, antítesis de los Oscar, premian a lo peor del cine

Las nominaciones para los premios Razzie 2023 se anunciaron a inicios de esta semana. ‘Blonde’, ‘Pinocchio’ y ‘Morbius’ están en la lista de las peores películas de 2022.

La “premiación” se desarrollará un día antes de la ceremonia de los Premios Oscar, que es la antítesis de los Razzies. Así, la entrega se realizará el sábado 11 de marzo de 2023.

Como en años anteriores, las nominaciones generaron polémica. En este año, las críticas recayeron en la inclusión de Ryan Kiera Armstrong, protagonista de ‘Ojos de Fuego’, como peor actriz. El problema es que ella apenas tiene 12 años.

Producto de ello, los Razzies se disculparon y tuvieron que sacarla del listado. “A veces haces las cosas sin pensar, y luego te señalan por ello. Entonces lo entiendes. Es por eso que se crearon los Razzies en primer lugar”, mencionó el cofundador de los Razzies, John B. Wilson, en un comunicado publicado este miércoles 25 de enero de 2023.

Y añadió que “la reciente crítica, válida, sobre la elección de Armstrong, de 11 años (sic), como nominada para uno de nuestros premios, llamó nuestra atención por lo insensibles que hemos sido en este caso”, dice el comunicado.

“Como resultado, eliminamos el nombre de Armstrong de la boleta final que nuestros miembros emitirán el próximo mes. También creemos que se le debe una disculpa pública a la señora Armstrong, y queremos decir que lamentamos cualquier daño que haya experimentado como resultado de nuestras decisiones”.

Estos son los nominados a los premios a las peores producciones, según la publicación de CNN.

Peor película

-Morbius

-Blonde

-Pinocchio

-Good Mourning

-The King’s Daughter

Peor actor

-Colson Baker (conocido como Machine Gun Kelly) / “Good Mourning”

-Pete Davidson (por su voz) / “Marmaduke”

-Tom Hanks (como Gepetto) / “Pinocchio” de Disney

-Jared Leto / “Morbius”

-Sylvester Stallone / “Samaritan”

Peor actriz

-Ryan Kiera Armstrong / “Firestarter”

-Bryce Dallas Howard / “Jurassic Park: Dominion”

-Diane Keaton / “Mack & Rita”

-Kaya Scodelario / “The King’s Daughter”

-Alicia Silverstone / “The Requin”

Peor remake/rip-off/secuela

-“Blonde ”

-AMBAS secuelas de 365 Days: “365 Days: This Day” y “The Next 365 Days” [a Razzie BOGO]

-“Pinocchio” de Disney

-“Firestarter”

-“Jurassic World: Dominion”

Peor actriz de reparto

-Adria Arjona / “Morbius”

-Lorraine Bracco (por su voz) / “Pinocchio” de Disney

-Penelope Cruz / “The 355”

-Bingbing Fan / “The 355” y “The King’s Daughter”

-Mira Sorvino / “Lamborghini: The Man Behind the Legend”

Peor actor de reparto

-Pete Davidson (cameo) / “Good Mourning”

-Tom Hanks / “Elvis”

-Xavier Samuel / “Blonde”

-Mod Sun / “Good Mourning”

-Evan Williams / “Blonde”

Peor pareja de la pantalla

-Colson Baker (Machine Gun Kelly) y Mod Sun / “Good Mourning”

-Ambos personajes de la vida real en la falaz escena del dormitorio de la Casa Blanca / “Blonde”

-Tom Hanks y su cara cargada de látex (y acento ridículo) / “Elvis”

-Andrew Dominik y sus problemas con las mujeres / “Blonde”

-Las dos secuelas de “365 Days” (ambas lanzadas en 2022)

Peor director

-Judd Apatow / “The Bubble”

-Colson Baker (Machine Gun Kelly) y Mod Sun / “Good Mourning”

-Andrew Dominik / “Blonde”

-Daniel Espinosa / “Morbius”

-Robert Zemeckis / Disney’s “Pinocchio”

Peor guión

-“Blonde” / Escrita para la pantalla por Andrew Dominik, adaptada de la “bionovela” de Joyce Carol Oates

-"Pinocchio” de Disney / Guión de Robert Zemeckis y Chris Weitz

-“Good Mourning” / “Escrito” por Machine Gun Kelly y Mod Sun

-“Jurassic World: Dominion” / Guión de Emily Carmichael y Colin Trevorrow, historia de Trevorrow y Derek Connolly

-“Morbius” / Historia y guión de Matt Sazama y Burk Sharpless