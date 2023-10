Una rata burló una trampa y se vuelve viral

En las redes sociales uno puede encontrar todo tipo de videos y uno puede llegar a sorprender más que el otro. No obstante, lo que más llama la atención en las plataformas digitales son las imágenes que están relacionadas con animales y en esta ocasión una rata es la protagonista.

Una grabación publicada en la red social X (Twitter) muestra cómo un roedor logró burlar una trampa para rata y, de paso, conmocionar a los internautas. Aunque parezca increíble el animal parece que analiza el artefacto antes de vulnerarlo.

En el video se observa cómo la rata se acerca a la trampa, prueba el cebo y segundos después se retira. Aunque todos pensaban que ocurriría una tragedia y que le costaría la vida al roedor, el animal regresa para demostrar su ‘inteligencia’.

Con una rama o palo pequeño en el hocico se acerca de forma lenta a la trampa y la coloca en el lugar justo para activarla. Una vez que está fuera de peligro, la rata se acerca a seguir comiendo del cebo que dejaron pensando que la atraparían.

La grabación ya supera las 600.000 reproducciones y son varias las reacciones que ha provocado en los usuarios que no dan fe de lo que están mirando.

When the Rat outsmarts the trap. ? After studying the trap, this clever rat leaves the bait & returns back a few moments later with a stick ? pic.twitter.com/lBPZyLTJQ4