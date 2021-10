Quitarse el preservativo durante una relación sexual se considerará ilegal en California

El gobernador del estado de la costa oeste de Estados Unidos, Gavin Newsom, firmó el jueves un proyecto de ley que clasifica al denominado "stealthing", como una agresión sexual. Así, California declaró ilegal quitarse el preservativo durante las relaciones sexuales sin consentimiento verbal.

“Al aprobar este proyecto de ley, estamos subrayando la importancia del consentimiento”, dijo la oficina del gobernador en un tuit.

California became the first state to make stealthing, the act of removing a condom without consent during intercourse, illegal after Gov. Gavin Newsom signed a bill into law.



"We are underlining the importance of consent," the governor's office said.https://t.co/pJt9thhpf1