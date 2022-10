Protagonista de Terminator 2 es captado con un aspecto irreconocible

Edward Furlong, el reconocido actor de películas como Terminator 2 o American History X, fue fotografiado en las calles de Nueva York con un aspecto desaliñado, con ojeras y con sobrepeso.

El artista ha sobrellevado una vida en medio de adicciones al alcohol y las drogas. Su carrera tampoco despegó desde sus célebres actuaciones en la década de los 90's y su último papel fue en 2019, cuando hizo captura de movimiento para la película Terminator: Dark Fate.

Según el New York Post, el actor lleva cuatro años sobrio, después ser adicto a las metanfetaminas y la heroína. El propio actor había asegurado que había malgastado sus ingresos como actor y dijo que debió reemplazar algunas piezas dentales por sus años de mala vida.

El periódico aseguró que Furlong trabaja en una nueva película y pretende lanzar de nuevo su carrera cinematográfica. "“Me sucedieron muchas cosas increíbles, pero todo tiene un precio, nada es gratis”, agregó. Cuando era más joven, no tenía demasiadas personas que me cuidaran y me dejaban correr libremente. No sabía cómo administrarmi dinero. Si habría sido mayor, no habría tomado tantas malas decisiones", dijo en una entrevista con el Daily Mail.

El actor fue sentenciado en 2017 a 36 meses de libertad condicional y desde entonces aseguró que ha permanecido sobrio.