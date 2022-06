Primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anuncia que contrajo covid-19 por segunda vez

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este lunes, 13 de junio de 2022, que dio positivo en una prueba de covid-19, en el que es ya su segundo contagio tras uno previo confirmado a finales de enero. El anuncio los hace dos días después de regresar a Canadá tras asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos.

El mandatario canadiense explicó en sus redes sociales que guardará cuarentena, pero que se encuentra "bien", algo que ha atribuido directamente al hecho de haber completado su esquema de vacunación.

"Por eso, sí aún no te has vacunado, hazlo y, si puedes, recibe un refuerzo. Vamos a proteger a nuestro sistema de salud, a los demás y a nosotros mismos", enfatizó Trudeau.

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves.