Presidente de Colombia ordenó retirar el proyecto de reforma tributaria

El presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó retirar el proyecto de reforma tributaria radicada el pasado 15 de abril, por el Ministerio de Hacienda y trabajar en el texto de un nuevo proyecto que pueda estabilizar las cuentas del vecino país. tras cuatro días de protestas continuas.

Los pedidos eran múltiples en redes sociales, ante la convulsión social; destacó el del reconocido cantante colombiano Juanes.

El malestar social no es solo por la reforma tributaria pero es un paso importante que el presidente Duque haya decidido retirarla y abrir un diálogo con todos los sectores políticos para construir una nueva fórmula. Los opositores a la reforma ahora a proponer. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 2, 2021

“La reforma no es un capricho, es una necesidad. Retirarla o no no era la discusión, la verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, manifestó Duque.

Este domingo, en su cuenta oficial de Twitter se difundió en vivo el anuncio presidencial.

Varias personalidades, como la Representante a la Cámara por Bogotá, María José Pizarro, reaccionaron a la noticia y criticaron su demora.

Retirar la reforma tributaria escuchando la indignación de la gente era lo que tenía que hacer hace una semana. Su soberbia le costó demasiado al país, la respuesta violenta llevó a más violencia. Esta es una enorme victoria del pueblo colombiano ¡El pueblo no se rinde carajo! — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) May 2, 2021

También lo hizo el youtuber Daniel Samper Ospina

Celebro que Duque haya retirado su reforma tributaria: de haberlo hecho a tiempo, habría podido ahorrarle al país decenas de muertos y cientos de heridos; pero rectificar es el camino, y eso hay que reconocerlo. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) May 2, 2021

Otros, como la periodista María Jimena Duzán, calificaron el anuncio como "un triunfo de la protesta social".

El retiro de la reforma tributaria es un triunfo de la protesta social. Ojalá se inicie un diálogo entre el gobierno y los líderes del paro y no sólo con el congreso y loa gremios. — María Jimena Duzán (@MJDuzan) May 2, 2021

El nuevo proyecto deberá ser "fruto del consenso", manifestó en su enlace en Presidente Duque; y el concejal de Bogotá, Carlos Galán exhortó a que la oposición, en efecto, empiece a proponer soluciones para la situación del país.

Hasta el pasado sábado 1 de mayo, tercer día de protestas consecutivo, el gobierno había confirmado un fallecido y 120 heridos, aunque las Organizaciones No Gubernamentales denunciaron al menos siete muertos y varios desaparecidos.