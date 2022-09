Presidente de Chile habló de la violación de Derechos Humanos en Venezuela y Nicaragua

Durante un conversatorio en el marco de la sesión de las Naciones Unidas que se desarrolla en Estados Unidos, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió a cómo representantes de izquierda critican las violaciones de Derechos Humanos en países de derecha pero hacen silencio cuando esto ocurre en países de su misma ideología.

“Me enoja que la izquierda condene la violación de DDHH en Yemen o El Salvador, pero no Venezuela o Nicaragua o Chile. En Chile tuvimos varias violaciones a los DDHH en medio del descontento social”, sentenció el mandatario chileno.

“No podemos tener doble estándar”, enfatizó Boric y puso de ejemplo lo que experimentó cuando fue diputado de su país y visitó Venezuela, cuando Hugo Chávez estaba vivo, “cuando vi la represión de las protestas y la manipulación de algunas elecciones”, y que cuando insinuó que tenían que criticarlo, “la gente de izquierda en Chile decía no, no. No se habla de nuestros amigos”, denunció el Jefe de Estado chileno.

Finalmente, Gabriel Boric aseguró que “para tener futuro, los partidos de izquierda, tenemos que tener un solo estándar moral”, y recalcó que, quienes tienen esta ideología, no pueden solo criticar lo que hacen los gobiernos de derecha si no “ves lo que hacen tus amigos”.