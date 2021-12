Políticos brasileños se enfrentaron en el ring

¿En el municipio de Borba, Brasil, medios locales informaron que se realizó una pelea entre el alcalde Simao Peixoto de 39 años se enfrentó en un combate estilo MMA con un ex candidato, Erineu Alvas Da Silva de 45, para ajustar asuntos pendientes.

E no fim de semana que rolou MMA entre políticos no Amazonas? ?



O prefeito do município de Borba, Simão Peixoto, lutou MMA contra seu adversário político, o ex-vereador da cidade, Erineu da Silva. Ganhou a luta por pontos, afinal, não poderia sair como perdedor.



O que acharam? pic.twitter.com/b0L4b7Qfff