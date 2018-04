Policía de Brasil le dice a Temer que no admitirá presiones en investigación en su contra

La institución "reitera que no protege, ni persigue a ninguna persona o autoridad pública, apenas cumple con su deber legal de investigar los hechos y conductas tipificadas como delitos", señaló en una nota la Asociación Nacional de Comisarios de la Policía Federal (ADPF).



Los comentarios del organismo llegan horas después de un inusual pronunciamiento del gobernante brasileño en el que protestó "contra mentiras que son lanzadas" contra su "honor" y que "afectan" a su familia.



Temer reaccionó así después de que el diario 'Folha de Sao Paulo', a partir de supuestas filtraciones de los policías responsables de una investigación en su contra, publicara que hay sospechas de que lavó dinero procedente de sobornos mediante la compra de inmuebles adquiridos a nombre de su esposa y de su hijo de 9 años.



"Se trata de una persecución criminal disfrazada de investigación. En lugar de indicios, le divulgan a la prensa ilaciones y suposiciones", exclamó Temer.



La Policía Federal manifestó en la nota su "preocupación" con el discurso del jefe de Estado sobre "el cargo de supuesto lavado de dinero que lo complica a él y sus amigos y familiares".



Igualmente, defendió la investigación de la supuesta filtración a la prensa y resaltó que "no admitirá presiones o campañas con la finalidad de desacreditar las actuaciones" de los comisarios de la Policía Federal en el desarrollo "de esa o de cualquier otra investigación".



"Es muy común que investigados y sus defensas busquen, por todos los medios, contradecir las investigaciones. Entretanto, es necesario tener serenidad, sobre todo de parte de aquel que comanda el país, para que sus manifestaciones no se transformen en potenciales amenazas y vengan a ejercer presión indebida sobre la Policía Federal", subrayó la institución.



También destacó que, en este asunto concreto, "varios documentos y piezas de las diligencias están disponibles al público en el sistema de proceso electrónico de la Corte Suprema", donde hace trámite el caso.



Las autoridades brasileñas investigan si un decreto sancionado por Temer y que alteró la ley de puertos benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el propio gobernante.



"Es fundamental que las autoridades policiales tengan la tranquilidad necesaria para realizar su trabajo, con celo, eficiencia, dentro de la más absoluta legalidad" y con "autonomía" e "independencia", sostuvo la Policía.



La apertura de esa investigación contra Temer fue autorizada por la Suprema Corte de Brasil en septiembre del año pasado a petición del entonces fiscal general, Rodrigo Janot, quien ya denunció al presidente en dos ocasiones el año pasado por otros asuntos relacionados con la corrupción. (I)