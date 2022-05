Policía de Canadá neutraliza a sospechoso armado cerca de un colegio

La Policía de Toronto ha neutralizado este jueves, 26 de mayo del 2022, a un sospechoso armado con un rifle que caminaba por una zona del barrio de Scarborough en la que se ubican varias escuelas.

Anteriormente, el cuerpo de seguridad había alertado en sus redes sociales de la presencia de este sospechoso, al que ha descrito como un varón de unos 20 años y ataviado con una gorra blanca y un abrigo largo.

Más tarde, la Policía ha informado de que había disparado al sospechoso, que se cree que podría estar herido, si bien es cierto que por el momento no se han aportado más detalles.

La Junta Escolar del distrito ha informado de que, debido a la amenaza, cuatro centros educativos han cerrado sus puertas, según recoge el diario canadiense 'The Globe and the Mail'.

Los investigadores del caso han confirmado que no existe riesgo alguno para la seguridad pública, mientras que la Policía ha convocado una rueda de prensa para aportar más detalles.

Este incidente se da apenas dos días después de que una escuela de Texas, en Estados Unidos, haya sido escenario de una masacre perpetrada por un joven de 18 años armado con un rifle y en la que han muerto 21 personas, 19 de ellas niños.

