Policía exhumó cadáveres de miembros de una secta que se habrían matado de hambre

En Kenia, la policía exhumó 47 cadáveres de integrantes de la secta Iglesia Internacional de la Buena Nueva. Ellos habrían dejado de comer con la finalidad de llegar al cielo.

En una nota publicada por el portal informativo Baz, los cadáveres fueron encontrados en el bosque de Shakahola, cerca de la ciudad costera de Malindi. Lo mencionó el detective Charles Kamau.

Mientras que Kithure Kindiki, ministro del Interior, declaró que todo el bosque había sido acordonado y declarado escena del crimen.

Paul Mackenzie Nthenge, líder de la secta y polémico teleevangelista, está detenido para investigaciones. ¿Cómo lo detuvieron? La policía rescató a 15 miembros del grupo que se les había ordenado morir de hambre. Cuatro de ellos fallecieron antes de llegar al hospital.

El mismo Mackenzie se habría negado a comer o beber agua durante su custodia policial.

“Esta horrenda lacra en nuestra conciencia debe conducir no sólo al castigo más severo de los autores de la atrocidad cometida contra tantas almas inocentes, sino a una regulación más estricta (incluida la autorregulación) de todas las iglesias, mezquitas, templos y sinagogas en el futuro”, dijo el ministro Kindiki.

