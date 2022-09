Policía agredió a un joven en secundaria de Estados Unidos

La semana pasada se registró una pelea en el comedor de la escuela secundaria Nimitz High School, ubicada en Irving, Estados Unidos, que provocó la intervención de un par de agentes de policía asignados al lugar.

El momento quedó grabado en video y en el clip se observa que un grupo de estudiantes pelea en las inmediaciones del lugar, entonces aparecen los policías, uno de ellos empuja a un estudiante, mientras el otro agarra a un joven y lo arroja contra un carrito.

Texas- Video shows #Irving officer slamming, pushing teen during fight at Nimitz High School.#Texas #Fight #US pic.twitter.com/ttrXYDngS4