Pink solicita ayuda de Cristiano Ronaldo 

A través de su cuenta de twitter la cantante Pink, compartió un mensaje etiquetando a la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo.

La cantante le dejó el siguiente mensaje:

"Hey, Cristiano. Estoy apadrinando a un par de niños este año por Navidad que no quieren nada más que una de tus camisetas. No tienen mucho, pero estoy decidida a que esto ocurra. ¿Te apetece enviarme un par de camisetas y cambiarles la vida?", le escribió Pink al futbolista.

Hey @Cristiano I’m sponsoring a couple kids this year for xmas that want nothing else besides one of your jerseys. They don’t have much- but I’m determined to make this happen. Fancy sending me a couple and changing their lives? I know you do wonderful things all the time, but…