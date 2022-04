Películas y series que se debe ver antes de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura

Como ya es habitual en Marvel, cada nueva producción ofrece nuevos desarrollos en los personajes principales. Para entender sus historias al 100% debes haber visto (al menos algunas) películas y series anteriores.

DOCTOR STRANGE

Evidentemente, pues se trata de la primera obra que realizó Marvel Studios para presentar los orígenes de Doctor Strange. Es la mejor forma para conocer o refrescar a Stephen Strange y entender los porqués de su personaje. Así como para conocer más sobre el hechicero Wong quien de nuevo volverá a ser un personaje central.

WANDAVISION

Si hay un personaje determinante para el MCU en esta película de Doctor Strange, esa va a ser Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata. Y "Wandavision" es la miniserie de Disney+ que ahonda en ella y el trauma que vive tras los acontencimientos de Infinity War y Endgame. Hacia el final de la serie, su personaje evoluciona completamente y, en una escena post-créditos, se le puede ver estudiando un libro de hechicería oscuro que podría llegar a convertirla en una villana o atraer a fuerzas malignas.

SPIDERMAN: NO WAY HOME

La última entrega del hombre araña es, cronológicamente, la cinta anterior a la nueva película de Doctor Strange y la última película en la que hemos podido ver a Stephen Strange, cuando le advierte a Spider-Man de los peligros de alterar el espacio-tiempo. Y además, es la primera cinta que ha presentado personajes de otros universos previos de Marvel al actual de Disney, lo que abre la puerta a que por fin lleguen otros viejos conocidos.



EL SEXTO EPISODIO DE LOKI

"Loki", otra de las exitosas series de Marvel en Disney+ es clave no solo para conocer qué pasa con el personaje de Loki, sino para entender también el concepto de multiverso. Toda la serie ahonda en eso, pero si hay un capítulo verdaderamente revelador en las diferentes bifurcaciones que pueden llegar a ocurrir, ese es el sexto y último.



EPISODIO 4 DE WHAT IF

Esta serie de animación de Disney+ plantea escenarios alternativos si hubieran ocurrido acontecimientos diferentes en la historia de los personajes de Marvel. El que nos interesa aquí es su cuarto titulado en español como "¿Qué pasaría si… el Doctor Strange perdiera el corazón en lugar de las manos?". En este se muestra una realidad alternativa en la que podemos ver a Stephen Strange en dos versiones de su hechicero. Una es el Doctor Strange al que estamos acostumbrados y otra el conocido como Strange Supreme, una versión mucho más oscura de la misma. Pese a no haber nada confirmado, en el primer tráiler de "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" se pudieron ver a dos versiones de Strange, por lo que es posible que pueda llegar a darse un escenario de este tipo.



X-MAN

En el 2000 se estrenaba la primera película de los X-Men. Por aquel entonces no existía Marvel Studios ni el MCU. De hecho, estas obras correspondían a la franquicia de Fox. No obstante, tras la adquisición de Fox por parte de Disney en 2017, se empezó a especular cuando podrían llegar los X-Men al MCU. En el primer adelanto de "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura" se pudo ver brevemente a un personaje que recordaba al Profesor Charles Xavier (interpretado por Patrick Stewart). Ante el aluvión de comentarios y reacciones, en una entrevista para el canal de YouTube Jake's Takes, Patrick Stewart confirmó su presencia en el tráiler. Se desconoce el rol que tendrá él y si aparecerán más mutantes de los X-Men, pero volver a ver las entregas originales de dicho grupo de superhéroes puede ser clave para entender lo que está por venir.



EXTRAS



Más allá de estas películas y series, hay una serie de obras que también resultan relevantes para conocer más sobre el desarrollo de los personajes aquí citados como son.

Avengers: La Era de Ultrón

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame