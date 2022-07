Papa Francisco pide a los religiosos que "no escondan" los abusos ni trasladen de continente a los abusadores

El Papa Francisco ha pedido a los religiosos "tolerancia cero" con los abusos a menores y personas vulnerables y les ha reclamado que "no escondan esta realidad" ni trasladen a los abusadores de un continente a otro o de una diócesis a otra para ocultarlo.

"Por favor, recuerden bien esto: tolerancia cero en los abusos a menores o personas en discapacidad, tolerancia cero. Por favor, no escondan esta realidad. Nosotros somos religiosos, somos sacerdotes para llevar a la gente hacia Jesús, no para 'comer' a la gente con nuestra concupiscencia. Y el abusador destruye, 'come', al abusado con su concupiscencia. Tolerancia cero", ha enfatizado.

Así lo ha indicado Francisco este jueves durante una audiencia a los participantes en los Capítulos Generales de la Orden de la Madre de Dios, de la Orden Basiliana de San Josafat y de la Congregación de la Misión.

Francisco les ha exhortado a "no tener vergüenza de denunciar: 'Este hizo esto, este otro...'" y les ha recordado que esto no se resuelve con un traslado de diócesis o de país. "Por favor, les solicito esto, tolerancia cero. No se resuelve esto con un traslado: 'Ah, en este continente, lo mando al otro continente...'. No", ha insistido el Pontífice.

Por otro lado, el Papa Francisco ha renovado su "cercanía" al pueblo ucraniano que sufre la guerra y ha lamentado que este conflicto ya no ocupe las portadas de los periódicos pues "uno de los mayores peligros actuales es olvidar el drama de Ucrania".

"Uno se acostumbra, se acostumbra, y luego no es tan importante", ha lamentado Francisco, poniendo de relieve que, en los últimos días, las noticias sobre el conflicto en Ucrania ya habían quedado relegadas a la página 9 del periódico. "No es un problema de interés, no está bien esto", ha subrayado.