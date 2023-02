Otro sismo azota Turquía

El lunes 27 de febrero se registró un nuevo sismo en Turquía, según el Centro Sismológico Euromediterráneo, entidad que informó que el temblor se localizó a 11 kilómetros de la ciudad de Malatya.

El sismo tuvo una magnitud de 5,2 grados y los primeros reportes indican que el nuevo movimiento telúrico causó la muerte de una persona y dejó a otras 59 heridas.

Según el portal de noticias RT, “Las autoridades locales comunicaron que aproximadamente 22 edificios se derrumbaron por el temblor, que se sintió en varias provincias orientales del país”.

An earthquake of magnitude 5.6 has hit eastern #Turkey

About 25 buildings collapsed during the new earthquake in Turkey.

The authorities of the Eshilyurta district of Malatya reported that a father and daughter were under the rubble of one of the buildings. #Turchia pic.twitter.com/ajrguIGfm2