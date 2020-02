OMS pide $ 675 millones para luchar contra el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó este miércoles 5 de febrero de 2020, a evitar que el pánico se extienda por el coronavirus y pidió 675 millones de dólares para financiar su plan de lucha, que incluye ayudar a los países menos preparados para afrontar el virus si este llega a sus territorios.

"No es el momento de propagar el miedo o el pánico, es momento de mirar hacia delante y actuar", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparecencia ante la prensa.

"Nuestro mensaje a la comunidad internacional es invertir hoy o pagar más posteriormente", advirtió el responsable de la OMS y añadió que el fondo de financiación solicitado es "mucho menor que la factura que habrá que pagar si no invertimos para prepararnos desde ahora".

Tedros explicó que 60 millones serán destinados a financiar las operaciones de la OMS, y el resto será para los países que se encuentran particularmente amenazados.

Asimismo, dijo que la OMS está en fase de enviar hacia 24 países 500.000 máscaras y 40.000 aparatos respiradores desde sus almacenes en Dubái y Acra.

Our message to the international community is invest today or pay more later. https://t.co/WxsSpUrr2Q