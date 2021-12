OMS dice que por el momento no se han registrado muertes por Ómicron

La Organización Mundial de la Salud (OMS) durante una sesión informativa de la ONU en Ginebra Suiza informó que no se han registrado muertes por la nueva cepa del coronavirus. Así señalo el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.

Lindmeier declaró:

"Aún no he visto informes de muertes relacionadas con la variante ómicron", hizo un llamado de atención a las farmacéuticas a planificarse a ajustar sus vacunas, "Es mejor no esperar hasta que suene la campana de alarma final".

Tedros Adhanom Ghebreyesus jefe de la OMS informó que aún se encuentran en estudios sobre esta variante. En un tuit hizo mención sobre la preocupación de esta nueva cepa.

"The emergence of the Omicron variant has understandably captured global attention. At least 23 countries from five of six WHO regions have now reported cases of Omicron, and we expect that number to grow"-@DrTedros #COVID19