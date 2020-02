OMS: La epidemia del coronavirus está en un "momento decisivo"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó este jueves 27 de febrero del 2020 que la epidemia del nuevo coronavirus COVID-19 llegó a un "momento decisivo" y pidió a los países que actúen "rápidamente" para contener el virus.

Al momento se registran un total de 78.630 casos en China, lo que incluye 2.747 muertes.

Durante una rueda de prensa en Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, explicó sin embargo que la gran preocupación radica en lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Fuera de China el reporte es de 3.474 casos en 44 países, y 54 muertes.

"Estamos en un punto decisivo", dijo Tedros. Indicó que en los últimos dos días el número de casos reportados en el resto del mundo han excedido el número de nuevos casos en China. Y en las últimas 24 horas, siete países han reportado casos por primera vez: Brasil, Georgia, Grecia, Macedonia del norte, Pakistán y Rumania.

"Mi mensaje a cada uno de estos países es que esta es su ventana de oportunidad. Si actúan de forma contundente ahora, pueden contener este virus. Pueden evitar que las personas se enfermen. Pueden salvar vidas. Por lo tanto, mi consejo para estos países es moverse rápidamente", recalcó el director de la OMS.

En ese sentido, el experto señaló que las epidemias en la República Islámica de Irán, Italia y la República de Corea demuestran de lo que es capaz este virus. "Pero este virus no es influenza. Con las medidas correctas, puede ser contenido", añadió.

Y ese es uno de los mensajes clave de China, subrayó Tedros, puesto que "la evidencia que tenemos es que no parece haber una transmisión comunitaria generalizada".

Dijo que en Guangdong, los científicos analizaron más de 320.000 muestras de la comunidad y solo el 0.14% fueron positivas para COVID-19. Esto sugiere que la contención es posible.

De hecho, hay varios países que han realizado exactamente eso. En países como Bélgica, Camboya, India, Nepal, Filipinas, Rusia, Sri Lanka y Vietnam, según la OMS, no se ha reportado un solo caso en más de dos semanas.

"Cada uno de estos países es diferente. Y cada uno muestra que las medidas agresivas y tempranas pueden prevenir la transmisión antes de que el virus se establezca", recalcó el jefe de la OMS. No obstante, señaló que eso no significa que no tendrán más casos.

¿Estamos listos?

El jefe de la OMS llamó a cada país a estar listo para su primer caso, su primer grupo, la primera evidencia de transmisión comunitaria y para lidiar con la transmisión comunitaria sostenida. "Y debe estar preparándose para todos esos escenarios al mismo tiempo".

"Ningún país debe asumir que no tendrá casos. Eso sería un error fatal, literalmente", acotó Tedros. Añadió que el virus no respeta fronteras ni distingue entre razas o etnias.

De allí que manifestó que el objetivo no es solo evitar que lleguen casos. "El punto es lo que haces cuando tienes casos". Reiteró que todos los países deben estar preparados para detectarlos de manera temprana, aislar pacientes, rastrear contactos, brindar atención clínica de calidad, prevenir brotes hospitalarios y prevenir la transmisión comunitaria.

Tedros mencionó varias preguntas "vitales" que las autoridades de salud de cada país deben estar listas para responder ahora:

-¿Estamos listos para el primer caso? ¿Qué haremos cuando llegue?

-¿Tenemos una unidad de aislamiento lista para funcionar?

-¿Tenemos suficiente oxígeno médico, ventiladores y otros equipos vitales?

-¿Cómo sabremos si hay casos en otras áreas del país?

-¿Existe un sistema de informes que todos los establecimientos de salud estén utilizando y una forma de generar una alerta si existe alguna inquietud?

-¿Nuestros trabajadores de salud tienen la capacitación y el equipo que necesitan para mantenerse a salvo?

-¿Saben nuestros trabajadores de salud cómo tomar muestras correctamente de los pacientes?

-¿Tenemos las medidas adecuadas en los aeropuertos y cruces fronterizos para evaluar a las personas que están enfermas?

-¿Nuestros laboratorios tienen los productos químicos adecuados que les permiten analizar muestras?

-¿Estamos listos para tratar pacientes con enfermedades graves o críticas?

-¿Nuestros hospitales y clínicas tienen los procedimientos correctos para prevenir y controlar infecciones?

-¿Nuestra gente tiene la información correcta? ¿Saben cómo es la enfermedad? En este punto, el director de la OMS recalcó que "no suele ser una nariz que moquea. En el 90% de los casos es fiebre y en el 70% de los casos tos seca".

-¿Estamos listos para luchar contra los rumores y la información errónea con mensajes claros y simples que la gente pueda entender? ¿Podemos tener a nuestra gente de nuestro lado para combatir este brote?

"Estas son las preguntas que marcarán la diferencia entre 1 caso y 100 casos en los próximos días y semanas. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, su país tiene una brecha que este virus aprovechará. Incluso los países desarrollados podrían verse sorprendidos", recalcó Tedros.

Añadió que el mensaje siendo que este virus tiene potencial pandémico y que la OMS está proporcionando las herramientas para ayudar a cada país a prepararse en consecuencia.

"Una vez más, este no es un momento para el miedo. Este es un momento para tomar medidas ahora, para prevenir infecciones y salvar vidas ahora", finalizó. (I)