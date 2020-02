La OMS llama a enfocarse en la contención del COVID-19

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó al mundo a enfocarse en las medidas de contención del nuevo coronavirus (COVID19) para así evitar una "eventual pandemia".

"Tenemos que concentrarnos en frenar (la epidemia), al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para prepararnos a una eventual pandemia", declaró el titular de la OMS en Ginebra y manifestó su "honda preocupación" por el súbito incremento de casos en Italia, Irán y Corea del Sur.

China registra un total de 77.362 casos del COVID19, incluyendo 2.618 muertes. De esos, en las últimas 24 horas, se reportaron 416 nuevos casos y 150 muertes. No obstante, Tedros destacó "la continua disminución de los casos" en el país asiático.

De hecho, el emisario de la OMS, Bruce Aylward, manifestó que las medidas tomadas por China para tratar de contener la epidemia de COVID-19 "probablemente evitaron cientos de miles de casos" en el país.

"La reducción en los casos que estamos viendo es real. Podemos decir, con confianza, que están bajando de verdad", indicó el médico canadiense en una rueda de prensa celebrada en Pekín, en la que presentó las conclusiones de la misión sobre el terreno de la OMS que lideró.

