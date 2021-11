OMS califica a la nueva variante de muy alto riesgo

La OMS calificó de "muy alto" a la nueva variante del coronavirus, según su último informe del desarrollo de la pandemia. Destaca que "podría haber futuros brotes de covid-19, los cuales podrían tener severas consecuencias". Pero aclaran que la nueva cepa "en general, hay considerables incertidumbres sobre la magnitud del potencial de Ómicron para escapar a la inmunidad".

El informe menciona sobre la cantidad de mutaciones en la proteína S 'Spike o espiga', la parte del virus en la que se basan la mayoría de las vacunas anticovid.

Ante el alto riesgo que supone la nueva variante, la OMS solicitó todos los sus miembros tomen acciones para prevenir la propagación. Se pide acelerar los procesos de vacunación, especialmente a personas vulnerables. Además de esto, el aumento de las medidas de vigilancia, reportar posibles casos o brotes y que los laboratorios incrementen sus estudios sobre el coronavirus.

