Ómicron llegó a América

En Canadá las autoridades registraron el domingo los dos primeros contagios de la variante Ómicron en el estado de Ontario. Las dos personas, que venían de Nigeria, ahora son considerados los primeros casos en el continente americano.

“A medida que continúa el monitoreo, se espera que se encuentren otros casos de esta variante en Canadá y otros países”, manifestó el gobierno canadiense. Jean-Yves Duclos, ministro de Salud, confirmó la noticia reitero sobre adecuado funcionamiento sobre el sistema de monitoreo canadiense.

Además, Brasil anunció que puso en cuarentena a uno de sus ciudadanos que ingreso al país por el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en San Pablo, proveniente de Sudáfrica. Las autoridades investigan si contrajo la nueva variante, en una época de mayor tráfico de turistas.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria informó que ejecutarán un protocolo para seguir a todos los pasajeros del vuelo que provino desde el continente africano.

Pese a la negativa del presidente Jair Bolsonaro el viernes sobre las restricciones, finalmente el gobierno aceptó el pedido del ente sanitario para prohibir el arribo de vuelos de Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia y Zimbabue.

En Estados Unidos por el momento no se registran casos, pero el presidente Joe Biden informó que se tomarán las medidas necesarias y se aplicarán restricciones de viajes provenientes o con destino a países africanos. También resaltó sobre la importancia de la vacunación.

The best protection against Omicron is getting fully vaccinated — and getting a booster shot.