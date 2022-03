Obi-Wan Kenobi es la continuación del Universo de Star Wars

En conmemoración del aniversario 45 de la saga de Star Wars, 'Obi-Wan Kenobi', la nueva serie original de Disney+, verá la luz el 25 de mayo dentro de la misma plataforma. La obra ya cuenta con el primer tráiler el cual supera el millón de visitas en luego de 3 horas de su lanzamiento en la cuenta de YouTube de Star Wars.

La compañía lanzó el primer tráiler de esta colección de seis episodios la mañana del miércoles 9 de marzo. En el corto de casi un minuto y medio se muestra a Obi-Wan Kenobi narrando la travesía que enfrentaron los jedi al refugiarse dentro del imperio. Haciendo referencia a la frase promocional de Disney: "En medio de la oscuridad y la derrota, sobrevive la esperanza".

El avance toma lugar 10 años después de los dramáticos acontecimientos de entre los filmes «Star Wars: La venganza de los Sith» y “Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza”. Ahí, Obi-Wan Kenobi enfrentó a su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, quien pasó al lado oscuro como el malévolo Lord Sith Darth Vader.

El tráiler contó con el regreso de Ewan McGregor con su nuevo papel como Obi- Wan y Hayden Christensen interpretando al ya conocido Anakin Skywalker. Actores quienes hacen su aparición en esta nueva entrega del Universo Star Wars casi 17 años después. Además de personajes nuevos como Moses Ingram, quien dará vida a Reva.

"Lo más bonito de todo es que me he vuelto a juntar con Hayden", explicó el actor Ewan McGregor el pasado viernes 12 de noviembre del 2021 en el Disney Plus Day, al presentar fotografías inéditas de esta miniserie. Ewan asegura que existirá una importante demanda de fanáticos al ver este regreso luego de tanto tiempo. "Los fans han estado esperando lo suficiente", explicó.

La cinta se transmitirá en un número de semanas parecido al de anteriores ediciones de Star Wars, como fue el caso de “The Mandalorian”. Así lo manifestó Deborah Chow, directora de esta miniserie en el evento de Disney+.