Nueva denuncia en contra del actor Ezra Miller

Ezra Miller, actor que interpretó al súper héroe de DC Comics Flash, fue acusado de abusar, drogar, manipular y controlar a una joven de 18 años. La denuncia la pusieron los padres de la joven quienes aseguran que Miller estaría abusando de su hija desde que ella tenía 12 años.

Según los denunciantes, el intérprete anulaba la voluntad de su hija a través de drogas como el LSD, marihuana y alcohol a la joven llamada Tokata y tras pagarle los estudios a joven decidido abandonar su casa y mudarse junto al actor al domicilio donde él estaba viviendo.

Por su parte, Tokata desmintió todas las acusaciones hechas por sus padres en contra de Ezra Miller. En un comunicado publicado a través de su cuenta personal de la red social Instagram, niega los delitos de los que acusan al actor.

"Me gustaría hacer una declaración para reconocer la tragedia que es la narrativa del público en general y las presunciones que han hecho a mi nombre mi familia y amigos respecto a mi estabilidad y otros asuntos. Salí de la escuela hace cinco meses, mi amigo y compañero Williamo murió poco después, mi mente quedó impactada considerablemente y necesitaba tiempo y espacio para procesar mi duelo. Mi compañero Ezra Miller ha sido, por la totalidad del periodo mencionado, el único apoyo e invaluable protección durante este periodo de pérdida", cita la publicación de la joven.

No obstante, según los padres de Tokata, principalmente, la madre, publicó varios mensajes en la red social de Twitter en los que pedía ayuda para volver a retomar el contacto con su propia hija. "Mi hija Tokata lleva sin celular desde enero. Ezra Miller controla su Instagram. Si saben algo de ella contáctenme", publicaba la mujer en sus redes sociales.

My daughter Tokata Iron Eyes has not had a phone since Jan 2022, #EzraMiller has control of Tokata’s instagram. If you know Tokata’s whereabouts - please contact me. #MMIW #mmiw #WarnerBros #MuteRKelly #mniwiconi #rezpectourwater #metoo #equitynow pic.twitter.com/Iu6D5ij38H