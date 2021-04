'Nomadland' es la ganadora a mejor película de este 2021

La edición 93 de los Premios Oscar cambió de formato debido a la pandemia del covid-19. La gala se efectuó en diferentes escenarios y la alfombra roja estuvo más pequeña que de costumbre.

A pesar de las estrictas medidas sanitariasm en la ceremonia del 25 de abril participaron nombres significativos de la industria del cine como: Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Zendaya, Harrison Ford, Marlee Matlin, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Rita Moreno, entre otros que se presentaron en la gala.

La ceremonia de los Premios de la Academia tuvo el reconocimiento como mejor película a 'Nomadland' y su directora, Chloé Zhao, fue la primera mujer asiática y segunda mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección. "Aférrense a la bondad que hay dentro de ustedes mismos y en los demás", mencionó la cineasta.

Esta edición de los “ Acadmy Awards”, además de Zhao, la actriz surcoreana Yuh-Jung Youn también sorprendió al ganar el Oscar a mejor actriz de reparto y ser la primera surcoreana en obtener este trofeo por una categoría de interpretación.

El actor galés de 83 años, Anthony Hopkins, recibió la estatuilla a mejor actor protagonista por su papel en "El padre", donde interpreta a un hombre con demencia, premio que recibió en su nombre el también actor, Joaquin Phoenix.

Los principales ganadores:

Mejor Película - Nomadland (ganadora de tres premios Oscar)

Mejor dirección - Chloé Zhao

Mejor actriz protagonista - Frances McDortmand

Mejor actor protagonista - Anthony Hopkins

Mejor actor de reparto - Daniel Kaluuya

Mejor canción original - 'Fight for you' (Her)

Mejor Película de Animación - Soul

Mejor guion original - Emerald Fennell