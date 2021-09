Niño de 8 años se enfrenta a ladrones con un paraguas para salvar a su madre de un asalto

Un pequeño de 8 años se convirtió en héroe tras salvar a su madre con un paraguas ante un atracador que trató de robarle sus pertenencias. El hecho ocurrió en Cartagena (Colombia), cuando la madre acompañaba a su hijo a sus clases particulares, pero a plena luz del día fueron cercados por personas en una motocicleta.

Según declaraciones de la madre, los ladrones querían su celular. Ella empezó a forcejear y acto seguido el asaltante la arrojó al piso. En ese instante apareció su pequeño hijo, que con una sombrilla abierta enfrentó al ladrón, provocando que los antisociales escapen y que ni el niño ni la madre salgan heridos.

En una entrevista que la madre dio al diario colombiano El Tiempo indicó que ella intentó poner la denuncia ante las autoridades, pero no consiguió la respuesta que esperaba.

“La tarde que pasó el incidente fue de una vez a la Policía para poner la denuncia. Vieron el video y me dijeron que yo di papaya con el celular. A mí no me pareció una respuesta adecuada. Solamente les dije que a mí no me pasó nada, gracias a Dios, pero si le hubiera pasado a otra chica nerviosa se deja quitar el celular”, dijo al medio colombiano.

El video se viralizó en redes sociales y dio la vuelta al mundo por el acto heroico del pequeño.