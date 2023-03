Nike ya no utilizará piel de canguro para confeccionar zapatos

Hasta finales de 2023, Nike informó que dejará de utilizar piel de canguro para la producción de sus botines y zapatillas. Esta medida también la adoptó Puma. Las firmas se convierten en una de las últimas en dejar esta práctica.

En su nueva línea de botas de fútbol -llamada Tiempo Legend Elite- se presentará el material sintético patentado para reemplazar el uso de la piel de canguro. Así finalizó su contrato con el único proveedor de cuero de canguro, desde el 2021.

La decisión fue celebrada por organismos y activistas de derechos y bienestar animal. Durante años han realizado campañas en contra del uso de pieles de canguros y otros animales.

Puma tomó la misma decisión

La empresa alemana Puma también optó por material sintético. En su botín King posee tecnología K-better para ofrecer un mejor rendimiento sin piel de canguro. En un comunicado se explicó que tiene “un material superior completamente nuevo que no se basa en animales. La parte superior contiene al menos un 20 % de material reciclado como un paso hacia un futuro mejor”.

¿Cuál fue la reacción de los animalistas?

“El anuncio de Nike de que dejará de usar pieles de canguro para sus zapatos deportivos es un evento sísmico en la protección de la vida silvestre, y los temblores se sentirán en todo el mundo, especialmente en Australia, donde ocurre la masacre comercial masiva de canguros”, indicó el presidente del Center for a Humane Economy, Wayne Pacelle, en un comunicado replicado por el medio El Espectador.

Mick McIntyre, director de Kangaroos Alive, una organización dedicada a la protección de los canguros, sostuvo que “están diciendo que no queremos ser parte de esta matanza inhumana de este ícono internacional. Los canguros no se crían. Su matanza se realiza en medio de la noche, en medio de la nada. La regulación de la industria es casi imposible”, comentó al periódico The Guardian.