Netflix confirma la segunda temporada de El Juego del Calamar

El creador de la exitosa serie de Netflix, Hwang Dong-hyuk, anunció que habrá una segunda temporada de El Juego del Calamar.

“Ha existido mucha presión y mucha demanda para una segunda temporada. Así que siento que prácticamente no nos dejan ninguna opción”, indicó en una entrevista para AP Entertainment.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy