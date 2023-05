Natalie Portman dice que su participación en León: El Profesional

Natalie Portman, reconocida actriz de larga trayectoria, reveló que la película que la lanzó a la fama, León: El Profesional, le causa un poco de vergüenza, a pesar de que es un filme muy querido por la gente.

“Es una película que todavía es querida, y la gente se me acerca más por ella que casi cualquier cosa que haya hecho, y me dio mi carrera, pero definitivamente, cuando la ves ahora, definitivamente tiene algo de “cringe”, por decir lo menos, en aspectos de la misma”, dijo Portman en una entrevista con The Hollywood Reporter.

“Entonces, sí, es complicado para mí. Hay muchas cosas allí que no son grandiosas en la actualidad... Aunque lo entiendo totalmente, no sé cómo se lo mostraría a mis hijos”, agregó la actriz que también participó en películas como Star Wars, El Cisne Negro, Thor y otras más.

Según el portal de noticias de Yahoo, “Natalie Portman es amada por su talento y versatilidad como actriz, así como por su carisma y personalidad accesible y humilde. Su capacidad para encarnar una amplia gama de personajes en la pantalla ha sido reconocida por la crítica y el público por igual, y su presencia en el cine se siente auténtica y atractiva”.

Varios usuarios de redes sociales, sostienen que la afirmación de Portman es insólita porque es una de las mejores actuaciones infantiles en la historia del cine.