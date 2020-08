Astronautas del Crew Dragon aterrizaron sin problemas en la Tierra

La tripulación de la nave Crew Dragon aterrizó este domingo 2 de agosto de 2020 en la Tierra, tras más de dos meses de cumplir una misión espacial para probar la nueva tecnología de la compañía Space X.

Desde hace 45 años que una cápsula espacial tripulada no descendía hasta el océano estadounidense. Los astronautas de la NASA Douglas Harley y Robert Behnken arribaron sin ninguna lesión o problema. Su amerizaje fue todo un éxito.

Space X diseñó una nave espacial que sirvió como prueba ante sus planes de llegar a Marte. La empresa, propiedad del multimillonario Elon Musk, se convirtió en la primera de la historia en efectuar un viaje a la órbita en un vehículo privado. Además, desde 2011 no se realizaba un vuelo espacial tripulado desde Estados Unidos. El 30 de mayo de 2020 despegó el cohete en el que viajaba el Crew Dragon.

La cápsula fue monitoreada por expertos de la NASA durante toda la misión. A las 19:15 del sábado emprendieron su regreso al planeta desde la Estación Espacial Internacional, en la órbita terrestre. Una vez que cruzaron la atmósfera se activaron cuatro paracaídas principales para ralentizar el descenso.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X — NASA (@NASA) August 2, 2020

A las 14:40 arribaron a las costas del estado de Florida, donde fueron recibidos por un equipo de recuperación, compuesto por técnicos de la NASA, primeros auxilios y de Space X para verificar que no existieran imprevistos en la llegada.

La cápsula tardó unos minutos en enfriarse, mientras se revisó que no expidiera gases venenosos. Luego una plataforma la sacó del agua para aplicar los protocolos de seguridad, antes de abrir la compuerta. Finalmente Harley y Behnken abandonaron la nave, entre aplausos del personal que los recibió.

Ambos fueron trasladados hasta las instalaciones de la NASA, donde les harán una revisión médica, previo a reunirse con sus familiares.

“Hoy es una gran victoria, pero es solo el comienzo”, manifestó el administrador de la NASA, Jim Bridenstine. El experto está a cargo del proyecto Artemisa, enfocado en el retorno del ser humano a la Luna. El éxito de la misión Dragon de Space X abre la puerta para retomar la carrera espacial, que en los últimos años quedó rezagada en la agenda de los gobiernos. (I)