Nació el primer bebé con ADN de tres personas

Tras un innovador procedimiento, médicos del Reino Unido lograron que una fecundación con ADN de tres personas llegara a término. A decir de los especialistas, esta técnica permitirá que las enfermedades incurables de los progenitores no se hereden a los hijos.

El periódico británico The Guardian expuso los detalles del nacimiento de un niño que fue concebido bajo la técnica de Tratamiento de Donación Mitocondrial (MDT, por sus siglas en inglés). Este utiliza tejido de los óvulos de mujeres donantes sanas para crear embriones en Fecundación In Vitro (FIV). Posteriormente se combina con la esperma de otro donante y una pequeña carga de material genético de un tercer participante.

Aunque hay ADN de una donante, el 99,8% del ADN del recién nacido procede de la madre y el padre biológico, detallaron los médicos del Centro de Fertilidad de Newcastle.

“Mitochondrial donation treatment offers families with severe inherited mitochondrial illness the possibility of a healthy child. The HFEA oversee a robust framework which ensures that mitochondrial donation is provided in a safe and ethical manner.