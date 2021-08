Mujeres encabezan protestas en el día de la Independencia Afgana

Este jueves 19 de agosto del 2021, se celebra el día de Independencia de Afganistán, por lo que varias mujeres, hombres, niños y niñas desde la capital Kabul se atrevieron a salir a las calles para luchar por su bandera e identidad.

Todo conlleva el dolor y angustia que sienten después de ser tomados por los talibanes, por lo que reclaman que se respete sus derechos.

En medio de los Talibanes las mujeres gritaban "Viva Afganistán nuestra bandera nacional es nuestra identidad", a esto se esperaba una reacción negativa de los recientes llegados a la capital, sin embargo los protestantes pudieron seguir su curso sin ninguna agresión de por medio.

Independence day protest in #kabul. Women and girls, men and boys screaming LONG LIVE #Afghanistan OUR NATIONAL FLAG IS OUR IDENTITY! They marched past #Taliban with some Talibs screaming back at protestors, waving their guns at them but finally the protestors passed. pic.twitter.com/yutJcmstAP