Moción de vacancia contra Kuczynski se posterga para este jueves

El legislador César Villanueva, de la opositora Alianza para el Progreso, declaró hoy que la presentación de la moción de vacancia contra el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se hará este jueves, dado que no han completado las 26 firmas requeridas.



En declaraciones a la prensa, Villanueva explicó que la moción será presentada mañana "con las firmas completas, que son 26", dado que hoy sólo llegaron a las 24 rúbricas de apoyo.



El parlamentario encargado de la recolección de las firmas dijo que uno de los legisladores que faltan firmar la moción es Jorge Castro del Frente Amplio, que está en un viaje de trabajo en Tacna y que retornará a Lima por la tarde.



"No hay apuro de presentarlo hoy día", añadió, tras haber anunciado en la víspera que la moción sería presentada este miércoles en rueda de prensa.



La moción de vacancia o destitución tiene hasta el momento el apoyo de las bancadas del Frente Amplio, Nuevo Perú, de Alianza para el Progreso (APP), del partido Aprista y de dos legisladores no agrupados.



La bancada mayoritaria en el Congreso formada por Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, no ha firmado la moción de vacancia, aunque su lideresa le ha pedido expresamente a Kuczynski que renuncie al cargo por sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.



Villanueva agregó que la moción de vacancia "es la salida que nos lleva, tras la primera salida que sería la renuncia, pero no hay voluntad de renuncia" del mandatario.



El jefe de Estado se salvó de la destitución en diciembre pasado, denunciado igualmente por su relación con Odebrecht, a la que brindó asesorías tras su paso por el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).



Días después de esa sesión en el Congreso, Kuczynski le otorgó el indulto al exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), lo que fue considerado un acuerdo con el legislador Kenji Fujimori que se abstuvo de votar por la destitución junto a otros nueve colegas.



Una encuesta nacional de la empresa Datum reveló hoy que el 63 % de entrevistados está a favor de que Kuczynski renuncie al cargo, mientras que 51 % considera que no terminará su mandato (2016-2021).



Asimismo, la popularidad de Kuczynski ha caído a 17 % , tras las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata, que aseguró a fiscales peruanos que su empresa entregó 300.000 dólares para la campaña del actual mandatario en 2011.



A pesar de que las bancadas de Frente Amplio y Nuevo Perú aseguran que la moción de vacancia responde a los supuestos vínculos de Kuczynski con Odebrecht, un 49 % de encuestados sostiene que el principal motivo es el indulto otorgado al exmandatario Alberto Fujimori, que fue condenado a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos. (I)