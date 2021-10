¿Cuál es el valor real de las redes sociales? La danza de millones de Facebook, Twitter y TikTok

Año a año adquieren mayor protagonismo. Hoy en día las redes sociales forman parte importante de la vida de muchas personas en el mundo, ya que no solo son sinónimo de ocio. Por allí nos comunicamos, por allí leemos noticias, por allí vendemos y nos enteramos de cómo están nuestros amigos.

Todo esto ha permitido que las redes sociales no solo crezcan en número de usuarios, sino que también, hayan crecido monetariamente. Pero, ¿qué valor exacto tienen las principales plataformas mundiales?

Para hacernos una día de los valores que pueden alcanzar vamos con un ejemplo. Hace muy poco PayPal, la empresa de pagos en línea, se vio interesada en comprar Pinterest, red social enfocada en la fotografía.

Apenas se supo eso, las acciones de Pinterest en la bolsa de Nueva York subieron un 12%, para luego descender en un 2,66%. Con este porcentaje de crecimiento, el valor de la compañía quedó en US$ 39 mil millones, según lo indicado por Bloomberg.

Considerando que Pinterest no es de las redes sociales más populares, ¿cuánto crees que valen empresas como Facebook, Twitter o TikTok?

Millones van, millones vienen

Siguiendo con el caso de Pinterest, si multiplicamos el valor de sus acciones por el número de acciones en circulación (capitalización de mercado), obtenemos que su valor es de US$ 33.900 millones.

Pero, ¿cuál de todas las compañías es la que tiene mayor valor? Actualmente, Facebook sigue a la cabeza, a pesar de las polémicas que ha tenido que enfrentar últimamente debido a los problemas que han tenido con sus servidores. En conjunto con Instagram y WhatsApp, su capitalización alcanza los US$ 915.600 millones.

Aunque su valor es mucho más bajo que el de Facebook, Twitter llega a la no despreciable suma de US$ 50.100 millones, siendo superada por Snapchat, la cual cuesta US$ 122.100 millones.

Sin embargo, la que realmente se configura como una competencia directa para Facebook es Alphabet Inc, dueña de Google y YouTube, cuyo valor asciende a los US$ 907.200 millones.

¿Qué sucede con las otras redes sociales?

Para calcular el valor de otras empresas es necesario recurrir a estimaciones. Esto ocurre porque al ser redes sociales con sede en países fuera de Estados Unidos, por decisión propia no cotizan en ninguna bolsa. Tal es el caso de TikTok, Weibo y WeChat de China, además de Telegram de Rusia.

Según publicó Bloomberg a inicios de año, el valor de TikTok ascendería a los US$ 250.000 millones, cálculo que se estima gracias a las transacciones de su dueña, la empresa ByteDance.

Por otro lado, realizando el mismo tipo de estimación, es posible calcular que la capitalización de WeChat rondaría los US$ 623.000 millones, debido a las recientes operaciones de la compañía Tencent.

La importancia de lo que subes a internet

A pesar de que, por sus funciones, las redes sociales son una herramienta que otorga muchos elementos positivos a nuestra sociedad, es necesario ocuparlas con cuidado, ya que nunca sabemos quién podría ver todo lo que subimos, o incluso, lo que seguimos.

Según señala Uri Martinich, CEO de la Agencia de Reputación Online ROI, es importante controlar el alcance de nuestras publicaciones: “Cuando subes las fotos de la última fiesta en la que estuviste, lo más probable es que quieras que tus amigos más cercanos la vean. Sin embargo, si no tienes control de lo que subes, las personas que menos esperas pueden ver tu contenido”.

En este sentido, el experto agrega que, por ejemplo, la postulación al trabajo de tus sueños podría verse perjudicada si es que el material que subiste alguna vez a redes sociales no te deja bien parado.

Actualmente, toda nuestra actividad en las redes sociales e internet deja huella. Es deber de nosotros no dejar rastros negativos que ensucien nuestra reputación online.

Nota: Cortesía de Carla Peña, Chile.