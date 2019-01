La mayor migración humana arranca con el nuevo Año del Cerdo

En la estación central de tren de Pekín, la riada de gente cargada con bártulos no cesó ni un minuto desde primera hora de la mañana, cuando el sol se asomaba de forma tímida por encima de las torres del edificio.



A los pies de estas, miles de personas circulaban cargando grandes fardos o tirando de maletas, rumbo a la entrada, aunque otros preferían apurar el tiempo fumando fuera, ya que dentro está prohibido.



El tren es uno de los medios de locomoción predilectos de la población local, y las cifras oficiales lo certifican: dos semanas antes de comenzar el "chunyun" ("movimiento de primavera", en la trasliteración del mandarín a caracteres latinos), la empresa de ferrocarriles de China aseguró que ya habían vendido 200 millones de billetes.



Para ayudar a la muchedumbre viajera, un batallón de 230.000 voluntarios vestidos de azulón se ha sumado a la causa, aunque cuando un par de ellos se acercan a practicar su inglés con los extranjeros, un vigilante de seguridad se lo impide.



Porque esta nueva edición de la considerada mayor migración humana del planeta no ha pillado ni mucho menos desprevenidas a las autoridades de Pekín, obsesionadas con el orden y el control, y el despliegue de seguridad era bien visible tanto dentro como fuera de la estación.



Parejas de soldados del Ejército de Liberación Popular enfundados en sus característicos uniformes verdes, policías de azul oscuro y hasta fuerzas especiales pertrechadas con chaleco antibalas, casco y rifle hacían rondas por las instalaciones.



En los trenes de Pekín, mientras tanto, los asientos hacían de cama para quienes no pudieron comprar billete en los compartimentos de literas, y los empleados del vagón cafetería aprovechaban la parada en la estación de Pekín para tomarse un respiro y comer algo.



En total se estiman casi 3.000 millones de desplazamientos durante estos 40 días.



Por este motivo, estaciones y aeropuertos seguirán más desbordadas de lo habitual hasta el final del "chunyun", el próximo 1 de marzo, cuando China ya esté inmersa en el nuevo Año del Cerdo. (I)



