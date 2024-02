Estos son los mejores shows musicales del Super Bowl

Este domingo, 11 de febrero, a las 18:30, se llevará a cabo el Super Bowl, en EE. UU. Este es uno de los mayores eventos deportivos del mundo y por primera vez se realizará en Las Vegas.

En esta vez se enfrentarán los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers. Sin embargo, los fanáticos sienten emoción por el llamado ‘Halftime Show’ o show musical que se da entretiempo. De hecho es uno de los más importantes del año. A este irán grandes estrellas como Taylor Swift, Messi y otros.

?? | AHORA: La cantante Taylor Swift ya ha llegado este domingo a Las Vegas para el Super Bowl en el que su novio Travis Kelce participa. La cantante ha llegado tras dar un concierto este mismo domingo en Japón a las 18:00 hora local de Tokyo. pic.twitter.com/evde18nLPJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 11, 2024

Este 2024, Usher, ganador del Grammy, será el encargado de animar a los aficionados del fútbol americano. Pero, ¿cuáles han sido los mejores shows musicales?

Los Rolling Stones participaron en el 2006; interpretaron Star Me Up, Rough Justice y (I Can’t Get No) Satisfaction.

Michael Jackson, el ‘Rey del Pop’, estuvo presente y enamoró en el evento deportivo de 1993.

Aerosmith, en el 2001, brindó un show grandioso en compañía de Britney Spears, N'Sync, Nelly & Mary J. Blige.

Prince impactó con sus canciones en el 2007.

Madona, la ‘Reina del Pop', también pisó las arenas del ‘Halftime Show’. Junto a LMFAO, Nicki Minaj, Cee Lo Green y M.I.A, interpretó Vogue, Music, Give Me All Your Luvin, en el 2012

Beyonce participó en el ‘Halftime’ de 2013 y animó a todos sus fanáticos.

Katy Perry bajó desde los cielos en 2015, se subió a un enorme tigre e interpretó sus mejores canciones.

Lady Gaga estuvo presente en el 2017 y cautivó con su intrépida entrada desde los aires.

JLO y Shakira dieron un vuelco al Super Bowl en 2020, ya que, mostraron su talento latino.