Marvel reveló el nuevo tráiler de "Spiderman: No way home"

Marvel Studios tomó la decisión de estrenar el tráiler que muchos aficionados estaban esperando de la película "Spiderman: No Way Home". En el filme se observa el regreso del Doctor Octopus, después de que en "Spiderman 2" del 2004 dejó de aparecer y muchos pensaron que ese sería el final del científico, ya que al final de la película Octopus se ahoga en el río antes de que New York se destruyera por completo.

El actor Alfred Molina será quien interprete a Octopus y en una entrevista con Variety mencionó: “fue muy interesante volver después de 17 años para desempeñar el mismo papel”. Además reveló que el director de la película, Jon Watts retomará la historia del Doctor desde cuando muchos creyeron que se murió en el río.

La película se estrenará el próximo 17 de diciembre del 2021 a nivel mundial.