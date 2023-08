Madre de Angus Cloud se pronunció tras la muerte de su hijo

Lisa Cloud, madre del actor Angus Cloud, hizo una publicación en la que habló sobre la muerte de su hijo, actor de la popular serie Euphoria.

Según Lisa, Angus no tenía intención de acabar con su vida. La madre del actor detalló que la última conversación que tuvo con él versó sobre los deseos ayudar a sus hermanas.

"Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también de ayudar a su madre emocional y económicamente. No tenía intención de acabar con su vida", aseguró Lisa.

Una de las hipótesis que se manejan es que Angus Cloud pudo haber muerto por una sobredosis y se reportó que la misma madre del actor de 25 años fue quien se comunicó con los servicios de emergencia cuando vio a su hijo inconsciente.

"Cuando nos dimos el abrazo de buenas noches nos dijimos lo mucho que nos queríamos y me dijo que me vería por la mañana. No sé si se metió algo en el cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde trabajaba en proyectos de arte, se quedó dormido y no se despertó", agregó Lisa Cloud.

Lo dicho por la madre de Angus Cloud fue calificado como “desgarrador” por parte de los usuarios de redes sociales, quienes recuerdan que la familia Cloud estaba de luto por la muerte del padre, acontecida hace dos semanas.