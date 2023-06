Los vuelos comerciales al espacio inician sus operaciones

Este jueves 29 de junio iniciarán los vuelos comerciales al espacio. El ‘Galactic 01’ partirá con un grupo de científicos que buscan hacer experimentos como el efecto de la minigravedad en el cuerpo humano.

La idea también es analizar la respuesta fisiológica del cuerpo ante ciertas influencias externas, así como la mezcla de ciertos líquidos y sólidos en ese espacio.

Los especialistas que viajan y los experimentos a realizarse estarán a cargo de la Fuerza Aérea Italiana y del Consejo Nacional de Investigación.

El ‘Galactic 02’, en cambio, tiene previsto partir en agosto. Este viaje no tendrá tanto objetivo científico y estará disponible para personas que estén dispuestas a comprar un boleto por USD 450.000

?? Ciao, #Galactic01!



Meet the crew from the @ItalianAirForce & @CNRSocial_. On June 29, they will take-off to conduct more than a dozen experiments in space, which will examine how microgravity effects the human body and other materials. Learn more about their roles and sign… pic.twitter.com/1CKq2FTKtn