Los nuevos estrenos de películas de NETFLIX del 9 al 15 de agosto

Netflix parece haberse propuesto brindarnos un verano de cine, y semana tras semana incorpora a su catálogo nuevas películas de lo más apetecible. Los próximos días podrás disfrutar de títulos como Mi primer beso 3, el 'thriller' Beckett, con John David Washington como protagonista, y el anime Monster Hunter: Leyendas del gremio. Además, esta semana también estará disponible la secuela de Zombieland, Mata y remata.

A continuación, puedes consultar las películas que se estrenan en Netflix del 9 al 15 de agosto.

Mi primer beso 3 - Estreno: 11 de agosto

Esta semana se estrena en Netflix Mi primer beso 3, la esperada tercera y última parte de la comedia romántica protagonizada por Joey King. En esta nueva aventura, Elle, a punto de comenzar su etapa en la universidad, debe tomar una de las decisiones más importantes de su vida. ¿Debería viajar a la otra punta del país para vivir con su novio Noah, o tendría que cumplir su promesa y estudiar en la misma universidad que su mejor amigo, Lee?

'Monster Hunter: Leyendas del gremio' - Estreno: 12 de agosto

Monster Hunter: Leyendas del gremio es el título de la película de animación que llega a Netflix esta semana. Basada en la conocida saga de videojuegos de Capcon, la cinta se desarrolla en un mundo donde los humanos coexisten junto a diferentes monstruos. El joven Aiden siempre ha soñado con convertirse en un cazador. Lo que no esperaba era tener que hacerlo de forma repentina, cuando un dragón ancestral aparece en su aldea y amenaza con acabar con todo a su paso.

‘Beckett’ – Estreno: 13 de agosto

John David Washington y Alicia Vikander son los protagonistas del 'thriller' de acción Beckett. La trama sigue a Beckett, un estadounidense que viaja de vacaciones a Grecia. Una vez allí, se convierte en el principal sospechoso de un accidente y como consecuencia en el objetivo de las autoridades. Desesperado trata de llegar a la embajada de Estados Unidos para demostrar su inocencia y solicitar asilo, sin saber que está envuelto en una peligrosa conspiración.

‘Zombieland: Mata y remata’ – Estreno : 14 de agosto

El catálogo del gigante del 'streaming' da la bienvenida a Zombieland: Mata y remata, la secuela de la cinta dirigida por Ruben Fleischer. De nuevo, Wichita (Emma Stone), Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson) y Little Rock (Abigail Breslin) deben permanecer unidos para enfrentarse a las hordas de zombis que campan a sus anchas por el mundo post apocalíptico en el que les ha tocado vivir. Pero los muertos vivientes no serán su único quebradero de cabeza. Y es que eso de ser una familia no siempre resulta sencillo.