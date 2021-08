Los actores y actrices más millonarios de Hollywood

La famosa revista 'Variety' ha recopilado los sueldos de los actores y actrices más importantes del cine. A continuación vamos a ver cuáles son los más ricos y pobres.

Hollywood ha cambiado su forma de medir el éxito de un producto. Ya no vale solo atender a lo que una película recauda en salas de cine, también hay que tener en cuenta las plataformas de 'streaming'. Sobre todo ahora, que el panorama ha cambiado tanto por la crisis del coronavirus.

Variety ha publicado los sueldos que han cobrado algunas de las estrellas más grandes de Hollywood por un proyecto en concreto. En total, son 17 los nombres que aparecen en la lista y van desde Daniel Craig hasta Robert Pattinson.

Craig, por ejemplo, se sitúa en lo más alto del 'ranking' gracias a las secuelas de Puñales por la espalda, de Netflix. El actor, a quien veremos próximamente de nuevo como James Bond en Sin tiempo para morir, ha cobrado 100 millones de dólares para regresar como el detective Benoit Blanc.

Después de Craig se encuentra Dwayne Johnson, quien ha ganado 50 millones de dólares por Red One, película navideña de Amazon Prime Video.

Will Smith y Denzel Washington son los siguientes. Smith estrenará King Richard, próximamente, y Washington protagonizó Pequeños detalles. La primera verá la luz en Warner Bros. y HBO Max de forma simultánea. La segunda hizo lo propio en el momento de su estreno. Ambos han cobrado 40 millones de dólares por estos proyectos. En este caso, el salario incluye una bonificación por las ganancias que hubiese hecho el filme si se hubiese estrenado solo en cines.

Cuatro películas de Netflix hicieron a Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Jennifer Lawrence y Julia Roberts seguir en la lista a Smith y Washington. DiCaprio cobró 30 millones de dólares por Don’t Look Up y su compañera de reparto en el filme, Lawrence, 25 millones de dólares. Wahlberg también ganó 30 millones de dólares por Spenser: Confidencial y Roberts se adjudicó 25 millones de dólares por Leave the World Behind.

Dentro de la cifra de los 20 millones de dólares se encuentran los nombres de Sandra Bullock por The Lost City of D, Ryan Gosling por el filme de Netflix The Gray Man, Chris Hemsworth por Thor, Love and Thunder, y Brad Pitt por Bullet Train.

Ya en los últimos puestos, Michael B. Jordan ganó 15 millones de dólares por Sin remordimientos. Tom Cruise, por su parte, ha cobrado 13 millones de dólares por Top Gun: Maverick; y Keanu Reeves entre 12 a 14 millones de dólares -el actor sigue negociando su sueldo con el cambio de estreno de las películas de Warner Bros. en cines y HBO Max- por volver como Neo en Matrix 4.

Por último, Chris Pine ha ganado 11.5 millones de dólares por Dragones y mazmorras, y Robert Pattinson se coloca en el último puesto con 3 millones de dólares por The Batman.