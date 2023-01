Lisa Loring, la primera Merlina Adams, falleció a los 64 años

Lisa Loring, actriz quien dio vida al personaje de Merlina Adamas en la serie de los años 60 del siglo pasado, murió a los 64 años de edad, según informaron fuentes cercanas replicadas por varios medios internacionales.

Laurie Jacobson, amiga de Lisa Loring, anunció en sus redes sociales que la actriz “sufrió un derrame cerebral” y que falleció luego de unos días en los que pasó hospitalizada.

Lisa Loring, best known for bringing Wednesday Addams to life in The Addams Family sitcom in the mid-1960s, has died. She was 64. pic.twitter.com/l9CMHgptlI