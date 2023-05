Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis están listas para la secuela de Freaky Friday

Las protagonistas de la recordada película Freaky Friday (Un Viernes de Locos en español) dieron una gran noticia a todos sus fans. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis volverían pronto a la gran pantalla en una secuela de la popular historia.

En una entrevista para The New York Times, las actrices celebraron el vigésimo aniversario de la película y el medio reveló que Disney está desarrollando la secuela. Elyse Hollander estaría escribiendo el guión y pronto podrían iniciar las grabaciones.

Pero no solo eso, el representante de Curtis confirmó al portal E! News que la ganadora del Oscar está en conversaciones para regresar a la secuela. La actriz de 64 años le da crédito a la base de fans devotos de la película, explicando que a menudo le preguntan sobre una secuela.

"Mientras daba la vuelta al mundo con Halloween Ends, la gente quería saber si iba a haber otro Freaky Friday", le dijo la estrella de Everything Everywhere All At Once al New York Times en la entrevista publicada el 10 de mayo. "Algo realmente tocó la fibra. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije, 'Se siente como si hubiera una película por hacer'".

"Jamie y yo estamos abiertas a eso", agregó Lohan, de 36 años. "Así que lo dejamos en las manos necesarias".

Esta no es la primera vez que las coprotagonistas de Freaky Friday han expresado interés en una reunión en la pantalla grande. En diciembre pasado, Curtis le dijo a E! News que ella y la estrella de Parent Trap están "dispuestas" a una secuela. "No depende de nosotras en este momento", señaló