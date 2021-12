Líder antivacunas murió por covid-19

Marcus Lamb evangelista, cristiano y activista antivacunas falleció después de presentar complicaciones por covid-19.

Su esposa, Joni Lamb, anunció la muerte del predicador, quien además padecía de diabetes. Luego de que le diagnosticaron covid-19 fue internado en un hospital hasta que falleció. Pese a que pudo vacunarse, prefirió no hacerlo y lideró una campaña en contra del biológico.

Su hijo Jonathan calificó a la muerte de su padre como un “ataque espiritual del enemigo”.

El medio de Lamb, Daystar, es conocido por ofrecer información falsa sobre el covid-19 y catalogar a las vacunas y medidas de bioseguridad como una “crisis oculta” y “verdad peligrosa”. Este medio va en contra de las vacunas (no solo de covid), sino de la gripe o del virus del papiloma humano.

It’s with a heavy heart we announce that Marcus Lamb, president and founder of Daystar Television Network, went home to be with the Lord this morning. The family asks that their privacy be respected as they grieve this difficult loss. Please continue to lift them up in prayer. pic.twitter.com/EVujL8zotG