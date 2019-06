Nueva ley obliga a Reino Unido a reducir a cero gases contaminantes

El Reino Unido se convirtió este jueves 27 de junio del 2019 en la primera gran economía del mundo en adoptar por ley el nuevo objetivo de reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero hasta 2050.

El objetivo británico de reducir a cero la emisión neta de gases que contaminan el medioambiente para 2050 se ha convertido este jueves en ley, lo que convierte al Reino Unido en la primera gran economía que legisla en ese sentido, informó el Gobierno.

El secretario de Estado británico de Energía y Crecimiento Limpio, Chris Skidmore, firmó la promulgación de una legislación aprobada a principios de semana por ambas cámaras del Parlamento británico.

Presentado por el gobierno de Theresa May el 12 de junio, este objetivo se introdujo en las leyes existentes sobre cambio climático mediante un mecanismo acelerado. El país revisó así al alza su anterior meta de recortar las emisiones responsables del calentamiento global en un 80% respecto a 1990, año generalmente tomado como referencia.

The UK is leading action to tackle climate change ?



We're becoming the first major economy to legislate for #netzero emissions by 2050 #COP26 pic.twitter.com/DmiJXcrLKj